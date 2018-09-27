İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulanık'ta “Sene Başı İstişare ve Değerlendirme” toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Sene Başı İstişare ve Değerlendirme” toplantısı yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Sene Başı İstişare ve Değerlendirme” toplantısı yapıldı.


Bulanık Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Şube Müdürü Mustafa Ergen ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Edip, ''Öncelikle okul müdürleri ve öğretmenlerimiz kendilerini hazır hale getirmeliler ki öğrencilerimiz de kendilerini sizlerin performanslarına göre hazır hale getirsinler. Ders tamamlama iş ve işlemlerinin ivedilikle tamamlanıp eğitime başlanması gerekir. Ücretli öğretmen dağılımını büyük ölçüde yaptık. Ücretli öğretmen alımında önceliğimizi eğitim fakültesi mezunlarından yana kullandık. Okul müdürlerimizin ders denetimlerini sıklaştırarak, özellikle aday ve ücretli öğretmenlere ders işleyişleri hakkında bilgilendirmeler yapması gerekir. İdarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, okul bünyesinde açılacak olan kurslara önem vermelidirler'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.