Bulanık'ta “Sene Başı İstişare ve Değerlendirme” toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Sene Başı İstişare ve Değerlendirme” toplantısı yapıldı.

Bulanık Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Şube Müdürü Mustafa Ergen ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Edip, ''Öncelikle okul müdürleri ve öğretmenlerimiz kendilerini hazır hale getirmeliler ki öğrencilerimiz de kendilerini sizlerin performanslarına göre hazır hale getirsinler. Ders tamamlama iş ve işlemlerinin ivedilikle tamamlanıp eğitime başlanması gerekir. Ücretli öğretmen dağılımını büyük ölçüde yaptık. Ücretli öğretmen alımında önceliğimizi eğitim fakültesi mezunlarından yana kullandık. Okul müdürlerimizin ders denetimlerini sıklaştırarak, özellikle aday ve ücretli öğretmenlere ders işleyişleri hakkında bilgilendirmeler yapması gerekir. İdarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, okul bünyesinde açılacak olan kurslara önem vermelidirler'' diye konuştu.