Bulanık'ta sünnet şöleni

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından 37 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Bulanık Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ikinci sünnet şöleni, belediye önünde gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetleriyle ve aileleriyle birlikte şölene katılan çocuklar, çeşitli aktivitelerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklara sünnet elbisesi ve kıyafet hediye ederek onlarla hatıra fotoğraf çektiren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Uzan, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yıl sünnet şölenimizi gerçekleştireceğiz. Bu yıl ikinci defa Bulanık ilçesinde böyle bir geleneği sürdürüyoruz. Çocuklarımızı hastanemizde hijyenik bir ortamda sünnet ettiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Sünnet şölenimize inşallah gelecek yıllarda da devam edeceğiz. Geçen yıl 141 çocuğumuzu, bu yıl 37 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Belediye olarak sosyal belediyecilikte buradayız ve varız diyoruz. Hem sanatsal faaliyetlerimize, hem de sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yeter ki sizinle el ele verelim, gönül gönüle verelim. Bu şehrin esenliği ve huzuruna devam edelim” dedi.

Ailelere de seslenen Kaymakam Uzan, “Değerli hanımefendiler, çocuklarımıza özen gösterelim. Onlara sahip çıkalım. Biz belediye olarak eğitimlerine yine destek olacağız. Hem kaymakamlık, hem belediye olarak emrinizdeyiz, her zaman yanınızdayız. İnşallah birlikteliğimiz devamlı olacaktır. Ekim ayında çocuklara yönelik şenliklerimiz olacaktır. Bu sünnet törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.