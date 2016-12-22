Bulanık’ta SYDV mütevelli heyeti seçimi

Muş’un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2016-2017 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdürü Nazire Korkmaz başkanlığında, muhtarların tek tek oylarını kullanmalarıyla başladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Kotanlı Köyü Muhtarı Hüdeyda Çetin ve Zafer Mahallesi Muhtarı Celal Çelik, 2017 yılı Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine seçildiler.