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22 Aralık 2017 12:17

Bulanık’ta ‘SYDV Mütevelli Heyeti’ seçimi

Muş’un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Bulanık’ta ‘SYDV Mütevelli Heyeti’ seçimi

22 Aralık 2017 12:17


Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi Bulanık Belediyesi toplantı salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2018 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdiresi Nazire Korkmaz başkanlığında 53 muhtarın oy kullanmasıyla başladı.


Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Kırkgöze Köyü Muhtarı Farız Çıplak, Zafer Mahallesi Muhtarı Celal Çelik ve Esenlik Köyü Muhtarı İsmail Balıkçı, 2018 yılı Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine seçildiler.




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