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11 Ocak 2017 10:28

Bulanık’ta taksicilerin sorunları tartışıldı

Bulanık’ta taksicilerin sorunları tartışıldı

11 Ocak 2017 10:28

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde taksicilerin sorunları ele alındı.
Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran ve Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda taksici esnafının sıkıntıları görüşüldü. Toplantıda taksicilerin sıkıntılarını dinleyen Başkan Kaya, kooperatif olarak devamlı esnafın yanında olduklarını belirterek, “Tabi ki sıkıntılar var. Bu sıkıntıları gidermek için bugün burada toplandık. Halkımıza nasıl hizmet edebiliriz konusunda herkesin duyarlı olmalarını istiyoruz. Taksiciler ve esnaf olarak zor günler yaşıyoruz. Umuyorum ki çok güzel günler olacaktır. İlçedeki sıkıntıları hemen hepimiz biliyoruz. Çözme konusunda birlik ve beraberlik içinde olalım. İlçe içindeki fiyat artışınız da vatandaşın cebini yakmayacak şekilde olsun. Hepinize bol kazançlar diliyorum” dedi.
Taşkıran ise, taksicilerin sıkıntılarının çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Biz oda olarak sizlerden gelecek her türlü teklife açığız, ama bu teklifler ayağı yere basan ve uygulanabilir teklifler olmalıdır. Sizlerden gelen teklifler bizim için gerçekten önem arz ediyor ve uygulanabilir olanları gerçekleştirmek için de elimizden geleni yaparız” diye konuştu.



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