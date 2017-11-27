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27 Kasım 2017 11:41

Bulanık’ta “Urfa Sıra Gecesi” etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki kamuda çalışan personellerin motivasyonunu yükseltmek ve vatandaşa güzel bir gece yaşatmak adına “Urfa Sıra Gecesi” etkinliği düzenlendi.

Bulanık’ta “Urfa Sıra Gecesi” etkinliği

27 Kasım 2017 11:41


Bulanık Belediyesi tarafında organize edilen program, belediyenin konferans salonunda düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi ekibinin çiğköfte eşliğinde seslendirdiği türküler, büyük alkış aldı. Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veren Kaymakam ve Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ‘Urfa Sıra Gecesi’ ekibinin kendilerini kırmayarak ilçeye gelmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Hakikaten eskimeyen bir geleneğimiz olan sıra gecelerini ilçemizde düzenleyip vatandaşlarımızla buluşturmak, bu kültürü tanıtmak bizim için bir şeref" dedi.




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