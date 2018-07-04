Bulanık’ta yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi

Bulanık Merkez Camisi’nde cami imamları Hanefi Aydın, Fatih Yılmaz, Hamza Oğuz, Nihal Taşdemir ve Candan Aydın, ayrı gruplar halinde öğrencilere Kur’an eğitimi veriyor. İmam Hanefi Aydın, öğrencilere abdest almayı öğreterek derse başlarken, şeker ikramı yapmayı da ihmal etmiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Murat Karanci, yaz kurslarının 25 Haziran 2018 Pazartesi günü bütün camilerde sabah saat 09.00’da başladığını ve 17 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Karanci, “Yaz Kur’an kursları, bütün mahalle camilerimizde başladı. İlçe genelinde 130 öğreticiyle yaz tatili boyunca şimdilik gelen 3 bin 250 öğrencimize hem Kur’an-ı Kerim öğretilecek, hem de dini bilgiler olan itikat, ibadet ve ahlak dersleri de verilecek. Ayrıca kız öğrencilerimiz için de yine Merkez Camimizde bulunan ve bayanlara ait yerde iki bayan hocamızla birlikte Kur’an eğitimi veriliyor” dedi.

Kur’an eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Müftü Karanci, “Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir’ buyurmuştur. Bu vesile ile tüm anne babalara sesleniyoruz, evlatlarımızı mutlaka bu kurslara gönderelim. Maksadımız öğrenmek isteyen herkese mukaddes kitabımızı okumayı öğretmektir. İnşallah bu hedefimizi tutturacağız” diye konuştu.