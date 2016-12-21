Bulanık’ta Yerli Malı Haftası

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Atatürk İlk ve Ortaokulunda Yerli Malı Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yerli malının önemi anlatıldı. Yerli ürünler hakkında verilen bilgilerin ardından açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Salih Korkmaz, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu özel günümüzü kutladık. Çocuklarımızı bugüne özel hazırladık. Çocuklarımızın Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını en iyi şekilde değerlendirmesi, bilinçlenmesi için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerimizin gayretli katılımıyla bu özel günümüzü en iyi şekilde kutlamaya çalıştık. Tüm velilerimize bize sundukları katkılar dolayısıyla çok mutluyuz. Velilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri Metin Aral ve Yalçın Tunçel, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, Bulanık Mal Müdürü Ömer Kaya, Bulanık Özel İdare Müdürü Mahsun Çapak, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.