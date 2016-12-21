Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 18:37

Bulanık’ta Yerli Malı Haftası

Bulanık’ta Yerli Malı Haftası

21 Aralık 2016 18:37

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Atatürk İlk ve Ortaokulunda Yerli Malı Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yerli malının önemi anlatıldı. Yerli ürünler hakkında verilen bilgilerin ardından açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Salih Korkmaz, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu özel günümüzü kutladık. Çocuklarımızı bugüne özel hazırladık. Çocuklarımızın Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını en iyi şekilde değerlendirmesi, bilinçlenmesi için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerimizin gayretli katılımıyla bu özel günümüzü en iyi şekilde kutlamaya çalıştık. Tüm velilerimize bize sundukları katkılar dolayısıyla çok mutluyuz. Velilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Etkinliğe Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri Metin Aral ve Yalçın Tunçel, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, Bulanık Mal Müdürü Ömer Kaya, Bulanık Özel İdare Müdürü Mahsun Çapak, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
-10
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -10°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç