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19 Temmuz 2018 14:20

Bulanık’ta yol yapım çalışması

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen 7 kilometrelik BSK yol çalışmaları başladı.

Bulanık’ta yol yapım çalışması

19 Temmuz 2018 14:20


Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Rüstemgedik beldesi ve Gündüzlü köyü grup yolunda başlayan birinci kat sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Uzan, ’’Sorumluluk alanımızdaki bütün yerlerdeki yollarımıza azami derecede önem veriyoruz. İlçe vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından ihalesi yapılan BSK çalışmalarına başladık. Rüstemgedik belediyesi ve Gündüzlü köyü grup yolunda yapım çalışmalarına başlanılan 7 kilometrelik yol sayesinde ulaşımlar artık rahat ve sağlıklı ortamda gerçekleşecek. Belediyemiz Makina İkmal, Fen İşleri, İmar İşleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışanları tarafından yürütülen yol çalışmaları tüm titizlikle devam ettiriyoruz. Yıllardır sorun olan, bozuk, ulaşıma elverişli olmayan yol sorunlarını çözmek için, mahallelerimizde açılmayan yolları açıp, dar olan yolları genişleterek ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Özellikle yolun bir medeniyet olduğuna inanarak ilçe genelindeki yol çalışmalarını en iyi hale getirene kadar; kilitli parke döşemeleri, stabilize yol çalışmaları, BSK, sıcak asfalt ihtiyacı olan yolları iyileştireceğiz” dedi.




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