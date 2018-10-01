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Bulanık'ta Zakkum coşkusu

Muş’un Bulanık ilçesinde sahne alan ünlü rock grubu Zakkum, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Muş'un Bulanık ilçesinde sahne alan ünlü rock grubu Zakkum, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.


Bulanık Belediyesi önünde on binlerin buluştuğu konserde, ünlü rock grubu Zakkum sahne aldı. Hayranlarıyla coşkulu saatler yaşayan ve zaman zaman izdihamın yaşandığı etkinlikte konuşan Vokalist Yusuf Demirkol, “Bulanık çok güzel ve çok seviyoruz. Bulanık'a ilk defa geldik, çok sıcak ve misafirperverlikle karşılandık” dedi.


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ise, şenlik düzenlediklerini belirterek, “Belediyecilik, toplumun her nüfusuna hizmet etmek demektir. Aynı hizmetleri Rüstemgedik ve Erententepe beldelerimizde de yaptık. Burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yapılan konserin ardında Zakkum grubuna Kaymakam Hacı Arslan Uzan tarafından plaket verildi.

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