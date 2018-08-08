Yaklaşık bir haftadır sürdürülen çalışmalar sonucunda binlerce kişi basın toplantısına katılmak için Bulanık Belediyesi önünde sabah saatlerinde hazırlanan minibüslerle Malazgirt’e hareket etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, “Bulanıklıların basın toplantısına yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindekileri karşılama programına katılım gösteren tüm Bulanıklılara teşekkür ederim. Türk-İslâm tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan ve Türklere Anadolu’nun kapılarını açan ve Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük öneme sahip Malazgirt Zaferi’nin 947’inci yıldönümü kutlamaları tanıtım basın toplantısına gösterilen yoğun ilgi, bize tekrar 1071 ruhunu yaşattı. 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak olan kutlamalara Bulanık’tan daha kitlesel bir şekilde katılacağız inşallah” dedi.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ise, “Malazgirt Zaferi’nin 947’inci yıldönümü öncesinde düzenlenen basın toplantısına yoğun ilgi gösteren tüm hemşerime teşekkür ederim. Bulanıklılar basın toplantısına yüksek katılım göstererek tarihine, devletine, vatanına bağlılığını bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.