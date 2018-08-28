Bursa MUŞ İLDER’den Hasköylü sporculara malzeme desteği

Muş’un Hasköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile açılan spor kurslarına katılan öğrencilere, Bursa MUŞ İLDER’den malzeme desteği geldi. Koliler halinde sporcular için gönderilen spor malzemeleri, Hasköy Stadyumunda düzenlenen törenle sporculara dağıtıldı.

Çocuklara sağlanan destekten dolayı MUŞ İLDER yönetimine teşekkür eden Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, günümüzde çocukların kötü ortamlardan uzak tutularak spora teşvik edilmelerinin çok önemli bir konu olduğunu ifade etti. Geleceğin nesilleri olan çocukların sporla büyümelerinin hem sağlık hem de bilinç uyandırması açısından önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Özen, "Burada spor faaliyeti yürüten 100 sporcu kardeşimize çeşitli malzemeler dağıttık. Bunun mutluluğunu yaşıyor ve devamlı olarak spora, sporcuya destek olunmasını temenni ediyoruz" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Acar da, 10-18 yaş arası çocuklar için 3 kurs açtıklarını söyledi. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla kurslara önem verdiklerini ifade eden Acar, "Hasköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile işbirliği halinde Hasköy Spor Tesislerinde 10-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 3 adet futbol kursunu başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Söz konusu kurslarımıza yaklaşık 160’a yakın öğrenci katılmaktadır. Temel amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları ahlaklı ve erdemli birer birey olarak yetiştirip, boş zamanlarını spor faaliyetleriyle daha anlamlı geçirmelerini sağlamaktadır. Kurslarımız tüm hızıyla ve yoğun temposuyla devam etmektedir. Bu kurslarımıza devam eden 100 öğrencilerimize forma desteğini sağlayan MUŞ İLDER’e ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Özden ise, sporculara yapılan desteğin çocukları olumlu yönde spora teşvik ettiğini ve bu tür yardımların artması gerektiğini kaydetti.