BUSODER'den ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER), ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Dernek yönetimi almış oldukları kararla Pakize Özgen Ortaokulunda tespit edilen öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Dernek olarak eğitimin gelecek adına çok önemli bir konu olduğunu düşündüklerini belirten BUSODER Başkanı Hasan Başaran, “Çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmelerini son derece önemli buluyoruz. Çünkü çocuklarımız yarının büyükleridir. Onların iyi eğitim almış olması, aydın ve üretken bireyler olarak yetişmeleri, geleceğimizin inşası adına en önemli adımdır. Bu nedenle her zaman dernek olarak eğitime ayrı bir özen göstermekteyiz. Çocuklarımız için hem de dernek üye ve gönüllerimiz için eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz” dedi.

İlçe dışında yaşayan iş adamalarına da seslenen Başkan Başaran, “Çok değerli iş adamlarımız, gelin ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine bir umut da siz olun. Derneğimizi açtığımız günden beri tek gayemiz, ilçemizdeki herkese bir umut olmaktı. Bunu da başarmak için siz değerli iş adamlarımızın desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Başkan Başaran ve yardımcıları, hazırlanan kırtasiye malzemelerini kendi elleriyle Pakize Özgen Ortaokulu yetkililerine teslim ettiler.

Teslim edilen kırtasiye malzemeleri okul idaresi tarafından belirlenen öğrencileri dağıtılacak.