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Büyükelçi Christian Berger'den Vali Yıldırım'a ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Muş Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Muş Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.


Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin Muş Alparslan Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenleyeceği “Avrupa Birliği-Türkiye Gençlik Forumu Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor” projesi kapsamında konuşmacı olarak programa katılmak üzere Muş'a geldi. Büyükelçi Christian Berger, programına ilk olarak valilik ziyareti ile başladı. Berger ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.


Konuklarını makamında ağırlayan Vali Aziz Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.


AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, Vali Aziz Yıldırım'a misafirperverlik ve ağırlamadan dolayı teşekkür etti.


Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ve Muş Lalesi motifli tablo hediye edilmesinin ardından sona erdi.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, valilik ziyaretinin sona ermesiyle Bitlis'e hareket etti.

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