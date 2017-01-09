Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

Muş’ta Sibirya soğuklarının iyiden iyiye etkisini göstermeye başlamasıyla binaların çatılarında boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 dereceyi bulduğu kentte adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Soğuk havalar nedeniyle binaların çatılarında boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmaya çalışıyor.