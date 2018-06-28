Cadde ve sokakların yüzü değişiyor

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenme çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor. Muş için hayati önem arz eden alt yapı projesi hızla devam ederken, kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı yerlerin üst yapısı yapılıyor. Şehrin tüm alt yapı hatlarını yenilemek üzere büyük bir sorumluluk alan Muş Belediyesi, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için titizlikle hareket ediyor. Kazı çalışmalarından kaynaklı ortaya çıkan toz ve dumandan vatandaşların etkilenmemesi için itfaiye ekipleri tarafından sürekli sulama yapılırken, tahrip olan yol ve kaldırımlar için ise kısa süreli geçici onarım yapılıyor. Öte yandan kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar bir bütün yenileniyor. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı kaldırımlar parke taşı ile döşenirken, yollar da asfalt kaplama yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ortak akıl birlikte yönetim dedik ve ideal bir şehrin inşası için önemli adımlar attık. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile söz verdiğimiz, vaat ettiğimiz projelerin büyük bir kısmını hayata geçirirken, geri kalan kısmını an itibari ile uygulamaya devam ediyoruz. Stratejik planımıza uygun bir şekilde hareket ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm olumsuzluklara ve risklere rağmen alt yapı projemiz devam ediyor. İçme suyu depolarımızı kapasitelerini arttırarak yenilerken, yeni depoların inşasını yapıyoruz. Biz, yer altı hatlarının değişeceğine ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri gerektiğine inanarak bu işe el attık. Allah’ın izniyle başarılı bir şekilde de sonuçlandıracağız. Bununla beraber üst yapı çalışmalarına da ağırlık verdik. Üst yapı alanında yaşanan sıkıntıları da bu yıl yaptığımız program çerçevesinde gidermiş olacağız” dedi.

Tahribatlarla ilgili konuşan Başkan Feyat Asya, “Kazı çalışmalarından dolayı ister istemez cadde ve sokaklarımızda ciddi tahribatlar meydana geliyor. Kazı ve döşemesi henüz tamamlanmamış yerleri geçici olarak onarıyoruz. Çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokakların tamamını sil baştan hazırladığımız üst yapı projesi ile modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Bu süreçte halkımızın sabrına ve metanetine ihtiyacımız var. İnşallah uygulamakta olduğumuz projelerin tamamlanması ile halkımızın refah seviyesi de yükselmiş olacak” diye konuştu.