Camiler, Belediye ekipleri tarafından temizleniyor

Belediye Başkanı Feyat Asya, ekiplerin Tuba Camiindeki temizlik çalışmaları yerinde inceledi.

Alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrin gelişimine ivme kazandıran Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak adına sürekli bir arayış ve yenilik içinde olan Muş Belediyesi, son olarak cami temizlik ekibini kurarak bir ilke daha imza attı. Ekipler her gün farklı bir ibadethane olmak üzere halıları yıkayarak, vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Tuba Camiindeki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Temizlik konusunda titiz davranılması gerektiğini vurgulayarak ekipleri uyaran Başkan Asya, belli bir süre temizlik aracını da kullandı. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların camileri yoğun olarak kullandığını ifade eden Başkan Asya, temizlik hizmetlerine öğleden önce ağırlık verilmesini istedi. Muş Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarına dikkat çekerek yeni uygulama ile vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Asya, “İl genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla şehri adeta şantiye alanına çevirmiş bulunmaktayız. Bir yandan alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan hizmetleri yaparken diğer yandan sosyal belediyecilik alanındaki beklentileri de karşılamanın hesaplarını yapıyoruz. Özellikle son yıllarda bu konuda iyi bir ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum. Daha önce bu alanda herhangi bir hizmet bulunmazken, biz yavaş yavaş bu konudaki eksikliğimizi gideriyoruz. Son olarak cami ve mescitlerimizin temizliği konusunda bir ekip kurduk. Bu arkadaşlarımız her gün farklı bir cami veya mescidin bütün halılarını yıkayarak ve iç temizliğini yapıyor. İhtiyaç halinde dış temizliğini de yapıyoruz. Vatandaşlarımız ibadetlerini yaparken temiz bir ortamda yapsın istiyoruz. İnşallah çok daha güzel çalışmalarımız ile onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.