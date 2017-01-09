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09 Ocak 2017 13:37

Çatıda biriken kar kütlesi aracın üzerine düştü

Çatıda biriken kar kütlesi aracın üzerine düştü

09 Ocak 2017 13:37

Muş’ta bir iş yerinin önünde park halinde bulunan aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü.
Alınan bilgilere göre olay, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 23 BJ 519 plakalı hususi otomobilin üzerine kat kütlesi düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar oluştu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan firma çalışanı Ömer Faruk Adanur, kar kütlesinin büyük bir gürültüyle aracın üzerine düştüğünü söyledi. Adanur, "Çatılar temizlenmiş diye biliyorduk ama sadece ön tarafı temizlemişler. Aracı iş yerinin önüne park ettik. İçeride oturuyorduk ve gürültüyle dışarı çıktık. Aracın üzerine kar kütlelerinin düştüğünü gördük. Araçta kimse olmadığı için cana bir şey gelmedi" diye konuştu.



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