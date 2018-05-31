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31 Mayıs 2018 13:30

Çaylar YBO öğrencilerinden görsel sanatlar sergisi

Muş’un Varto ilçesindeki Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin bir yıl boyunca hem ders esnasında hem de ders dışında hazırladığı materyaller, açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çaylar YBO öğrencilerinden görsel sanatlar sergisi

31 Mayıs 2018 13:30


Varto Kültür Merkezi sergi salonunda gerçekleştirilen resim ve teknoloji-tasarım ve görsel sanatlar sergisi açılışına Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulnasır Sever, YBO Müdürü Olcay Karataş, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çalışmalar nedeniyle Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Sergide yer alan çalışmaların tamamının öğrenciler tarafından yapıldığını belirten okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Dergül Güvenerek, “Yaşanan malzeme sıkıntısına rağmen güzel çalışmalar ortaya çıkarılmıştır. Eğer malzeme bakımından öğrencilerimiz daha iyi imkân bulmuş olsalardı, eminim ki çok daha güzel işler ortaya koyacaklardı. Akademik seviyede güzel işler çıktı. Ben öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İlerde bu çocukların çok faydalı icatlar yapacağına inanıyorum" dedi.




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