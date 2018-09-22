Çelik, güven tazeledi

Muş'ta Afet ve Acil Durum Sendikası (AFADSEN) çalışanları 2. olağan kongresi yapıldı. Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede mevcut başkan Ayhan Çelik tek aday gösterilerek yeniden güven tazeledi.

Kongrenin ardından açıklamalarda bulunan AFADSEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, sendikanın kuruluş amacının üyelerin ekonomik ve özlük haklarını koruyup geliştirmek olduğunu söyledi. AFAD ailesi olarak çalışanların sorunlarını çözüme kavuşturmak adına bir çatı altında toplandıklarını kaydeden Çelik, “Amacımız AFAD çalışanları adına özellikle yerel yönetimler bünyesinde olduğumuz 2014 sonrası yapılan kanun değişikliği ile yaşanmış olan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve yeni kazanımlar elde etmek amacıyla yolumuza devam ediyoruz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm üye ve misafir arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. AFADSEN gücünü ve meşruiyetini üyesinden alan bir sendika olmaya devam edecektir. Üyesinin iradesinin üzerine ipotek koyan değil, ortak akılla irade geliştiren bir sendika olacaktır” dedi.

Çelik, şunları kaydetti:

“AFAD SEN İş takibi değil, hak takibi yapan bir sendika olacaktır. Kendini hakkın ve hukukun yanında konumlandırıp, her üyesini ayrımsız bir şekilde kucaklayan ve savunan bir sendika olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2. olağan genel kurulumuz AFAD çalışanlarına ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Oylamada başkan yardımcılığına Süleyman Polat, Murat Aldağ, Doğan Sarıçayır, Mehmet Öztürk ve Güray Karakaya seçildi.