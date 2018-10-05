Çelik, “Tüm AFAD çalışanlarına 3600 ek göstergeyi istiyoruz”

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, 3600 ek gösterge çalışmaları nedeniyle bir açıklama yaptı. Tüm kamu personelini kapsayacak bir düzenleme yapılmasını isteyen Başkan Çelik, “AFAD Çalışanları büyük bir özveri ile canı pahasına afet ve acil durumlarda ülkemizde ve ihtiyaç halinde yurt dışında görevden görevlere koşmaktadırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. maddesinin B bendinde ek göstergenin hangi hizmet sınıflarına verileceği düzenlenmiştir. Ek gösterge, aylık ücreti etkilediği gibi, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin miktarını da önemli ölçüde etkiliyor. Ama seçim öncesi Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği meslekler arasında hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen, idareci gibi sadece bir kısım kamu emekçisini kapsıyor. AFAD Çalışanları Sendikası olarak Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan talebimiz tüm kamu personelini kapsayacak bir düzenleme yapılması. Ancak ekonomik imkânların kısıtlı olması da göz önünde bulundurduğumuzda kısa vadede gerçekleşmeyebilir. Ancak öncelikli olarak ele alınacak olan meslek grupları içerisinde bulunan hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen, idareci kadrolarında görev yapanlarla birlikte AFAD çalışanlarının da kapsam içine alınması gerekmektedir” dedi.

2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesinin ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra olası bir afet sırasında bu gelişmeleri en etkin, hızlı ve koordinasyonu sağlayacak AFAD çalışanları ile mümkün olacağını dile getiren Başkan Çelik, “Bunun sağlanması da nitelikli, girişimci ve pratik insan gücünü ortaya koymakla ve uluslararası standartları yakalamakla gerçekleşecektir. 7/24 saat esasına göre çalışan, bedenini enkaz altına sokan, gerektiğinde madene giren, su altına dalan, yani her an devreye girmeye hazır bir mekanizma gönüllülüğü taşıyan AFAD personeli, 3600 ek göstergeyi fazlasıyla hak ediyor olmalıdır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.