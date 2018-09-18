CHP'li Serter'in Muş Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Muş'ta partilileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş'a geldi. Muş ziyareti kapsamında, partisinin binasında Muş il teşkilatıyla bir araya gelen Serter, çeşitli görüşmelerde bulundu. CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur ve teşkilatı tarafından ağırlanan Serter, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamasında, “Bu ziyaretimizi ekonomi üzerine yaptık. Muş'un ekonomik fizibilitesini yapıp merkeze sunacağız” dedi.

Serter, ziyareti kapsamında partisinin Muş teşkilatıyla karşılıklı görüşmelerde bulundu.