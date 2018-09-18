İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'li Serter'in Muş Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Muş’ta partilileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Muş'ta partilileriyle bir araya geldi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş'a geldi. Muş ziyareti kapsamında, partisinin binasında Muş il teşkilatıyla bir araya gelen Serter, çeşitli görüşmelerde bulundu. CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur ve teşkilatı tarafından ağırlanan Serter, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamasında, “Bu ziyaretimizi ekonomi üzerine yaptık. Muş'un ekonomik fizibilitesini yapıp merkeze sunacağız” dedi.


Serter, ziyareti kapsamında partisinin Muş teşkilatıyla karşılıklı görüşmelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.