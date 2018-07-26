Çiftçiler, TMO’nun buğday alımından memnun

Kentte buğday ve arpa ekimi yapan çiftçiler, TMO’nun randevu sistemine göre belirlenen tarih ve saatlerde ürünlerini sorunsuz bir şekilde teslim ediyor. TMO Şube Müdürlüğüne getirilen mahsuller, burada kontrolden geçirilerek, kantar işleminin ardından depolarda muhafaza altına alınıyor.

Muş merkez, Bulanık ve Malazgirt’te 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren hububat alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi, hububatın tonunu 870 ile bin 50 TL arasındaki fiyatla alırken, ürünün kalitesine göre bu fiyat bin 90 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ürünlerini traktörlerle TMO’ya getiren çiftçiler, uzun süre bekletilmeden randevu sistemine göre ürünlerini sırası ile teslim ediyor. Üreticiler, biçerdöverlerin gününün belirlenmesinin ardından randevularını alıp, hasada başlıyor. Üreticiler, randevularını hem TMO internet sitesi üzerinden hem de TMO şubesinden rahatlıkla alarak, zaman kaybı yaşamıyor. TMO tarafından alınan ürünlerin kalitesine göre fiyatlandırma işlemi gerçekleştirilirken, TMO’ya teslim edilen mahsuller de teknolojinin geliştirdiği sistemlerle alınıyor. Bu yıl içerisinde yağışların fazla olmasının verime olumlu yansıması ise çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

TMO şubelerinin il genelindeki randevulu sistemi sayesinde günlük bin tona kadar mahsul alım kotası verdiği öğrenildi.

Ürününü Muş TMO’ya teslim eden çiftçi Behçet Kemal Akalın, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisine verdikleri buğdayın kendilerini tatmin ettiğini söyledi. Her yıl böyle ürün alabilmeyi çok istediklerini ifade eden Akalın, "Bu sene yağışların bol olması, ilimizde kışın olmayışı, don olayının olmayışı, ürünlerimizi kaliteli bir hale getirdi. Çiftçi kazandı mı Türkiye’miz kazanacak, Türkiye’miz kazandığı zaman dünyada tarih yazacak duruma geleceğiz. İnşallah gübre ve mazotta da devletimiz bize destek olurlar. Bu kadar ürünümüze karşılık emeğimizin karşılığını almış oluruz. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisine buğdayımızı teslim ettik. 10 gün içerisinde bize ödeme yapılacak. Başfiyat üzerinden hemen hemen ürünlerimizi teslim ettik. Yağmurun bol olması nedeniyle buğday tohumluğumuzun da sertifikalı olması nedeniyle güzel bir ürün elde ettik. İnşallah bundan sonra da sürekli buğdaylarımızı güzel bir şekilde alırız ve bereket içerisinde de yeriz. Geçen yıla oranla hemen hemen yüzde 80 bir artış oldu. Geçen sene iflas edecek duruma geldik. Don olayından dolayı ürün alamadık. Ürünlerin hepsi tarlada kaldı, çürüdü. Bu sene havanın ve yağışların bol olması nedeniyle buğdayımızda büyük bir rekolte elde ettik. İnşallah bundan böyle de bu şekilde devam edecek. 250 dönüm araziye buğday ektik, bu 250 dönümden de 75-80 ton buğday elde ettik. Tohumluk buğdaylarımızı da ayırdık" dedi.