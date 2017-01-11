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11 Ocak 2017 15:31

Çığ altında kalan vatandaş ağır yaralı olarak kurtarıldı

Çığ altında kalan vatandaş ağır yaralı olarak kurtarıldı

11 Ocak 2017 15:31

Muş’un Hasköy ilçesinde çığ altında kalan vatandaş ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Yarkaya köyünün sarp bölgesine avlanmaya gelen 2 kişinin üzerine çığ düşmüştü. Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulan vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri, korucular, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ile Mutki ve Hasköy’den vatandaşlar geldi. Vatandaşlar ve ekiplerin çalışmaları sonucu çığ altında kalan diğer şahıs ağır yaralı olarak kurtarıldı. Vatandaşı almak için bölgeye paletli araçlar yönlendirilirken, arama çalışmasına katılan AK Partili Muş İl Genel Meclisi Üyesi Hüsamettin Altay, avlanmaya çıkan iki kişinin ateş etmeleri sonucu çığ meydana geldiğini söyledi. Altay, "Vatandaşların biri sağ kurtulurken, biri çığ altında kaldı. Hasköy ve Mutki’den gelen vatandaşların çalışmaları sonucu diğer vatandaşımız da kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırılacak" dedi.



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