Çığ altında kalan vatandaş hastaneye kaldırıldı

Muş’un Hasköy ilçesinde çığ altında kalarak ağır yaralanan şahıs, bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Yarkaya köyünün sarp bölgesine avlanmaya gelen 2 kişinin üzerine çığ düşmüştü. Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulan vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri, korucular, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ile Mutki ve Hasköy’den vatandaşlar geldi. Vatandaşlar ve ekiplerin çalışmaları sonucu çığ altında kalan Hüsamettin Demir, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye gönderilen paletli araçların da yardımıyla Demir bulunduğu yerden alınarak Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.