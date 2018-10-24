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Çocuk kıyafetlerinin içinde uyuşturucu madde çıktı

Muş’ta çocuk kıyafetlerine sarılı vaziyette 200.

Muş'ta çocuk kıyafetlerine sarılı vaziyette 200.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisinde 2 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, çocuk kıyafetlerine sarılı vaziyette tek parça halinde 200.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslardan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimizde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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