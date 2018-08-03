Çocuklar, Başkan amcalarıyla duvar boyadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muştak Baba Bilgi Evini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocukların duvar boyama etkinliğine katılan Başkan Asya, onlarla birlikte ihata duvarlarını renklendirdi. Çocukların sevgi gösterisi ile karşılaşan Başkan Asya, yoğun iş temposuna rağmen çocuklarla vakit geçirerek stres attı. Kentin su, kanalizasyon ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerini gidermeye yönelik faaliyetlere de öncülük eden Başkan Asya, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik yeni yaşam alanları oluşturmak üzere projelerini hayata geçiriyor. Son olarak Muştak Baba Bilgi Evindeki duvar boyama etkinliğine katılan Başkan Asya, çocuklarla doyasıya eğlendi. Etkinlik sonrası çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Asya, yarınlarının hep güzel olması temennisinde bulundu. Muratpaşa ve Sunay Mahallelerinde geçen yıldan itibaren hizmet veren Bilgi Evlerini belirli periyotlarda ziyaret eden Başkan Asya, şehrin inşası kadar vatandaşların da ihyasına önem veriyor. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “Bugün Muştak Baba Bilgi Evini ikinci evi olarak gören ve günün büyük bir kısmında burada vakit geçiren çocuklarımız ile birlikte tesisimizin ihata duvarını boyadık. Onların hayallerine ve sevincine ortak olduk. Çocuklarımızın bu tesislerimizde böylesine mutlu zaman geçirdiklerini görmek bizleri ziyadesi ile memnun ederken, bu tür alanların yaygınlaştırılması konusunda da teşvik ediyor. Bizler, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak üzere hep hizmet üretmeye devam edeceğiz. İnşallah onların ihyası ile memleketimizi iyi bir konuma getireceğiz” dedi.

Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak şehrin alt ve üst yapı alanında ihtiyaç duyulan hizmetlerini belirlediğimiz programlar dahilinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tabi bunları yaparken tüm vatandaşlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel faaliyetleri de gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Çocukların, gençlerin ve kadınların faydalanacağı alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. İki mahallemizde bilgi evlerini kurarak önemli bir eksikliği giderdik. Bu yıl Yeni ve Zafer mahallelerinde yapımına başladığımız bilgi evlerini de tamamla aşamasına getirdik. Ağustos ayının sonlarına doğru bu tesislerimizin de açılışını yaparak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Tabi bu projemizi diğer mahallelerimizde de uygulamayı planlıyoruz. Bunun yanında kadınların istifade edeceği Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi inşaatı da devam ediyor. Hayırsever bir işadamımızın yaptırdığı bu tesisimizi de sezon sonuna kadar kadın vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Kısaca bizler vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek üzere çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah iyi dileklerle el attığımız işleri başarılı bir şekilde sonuçlandırırız” şeklinde konuştu.