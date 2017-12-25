Çocuklar bilgi evinde doyasıya eğleniyor

Çocuklar, belediye tarafından yapılarak hizmete başlayan bilgi evlerinde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğleniyor. Son olarak Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evinde tiyatro kursu gören kursiyerler, mahalledeki çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen bilgi evi çalışanları ve kursiyerler, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar arasında çeşitli yarışmalar düzenleyen kursiyerler, palyaço kıyafetiyle yüz ve kağıt boyama oyunları ile onları sevindirdi. Eğlenceli ve heyecanlı dakikalar yaşayan çocuklar için belirli periyotlarda bu tür etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

Bilgi evlerindeki faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Kısa bir süre önce halkımızın hizmetine sunduğumuz bilgi evleri, amaçlarına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Belirli bir program çerçevesinde her yaştan vatandaşlarımızın istifade edebileceği bilgi evlerinde çok güzel etkinlikler yapılmakta. Geçtiğimiz hafta hemşehrilerimizin yararına olacak ve bilgi evlerinde gerçekleştirilecek kurslarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bunun yanı sıra öğrencilerimize, gençlerimize ve bayan kardeşlerimize yönelik birçok etkinlik yapılıyor. Aynı şekilde bütün vatandaşlarımızın faydalanabileceği seminer ve konferanslar gerçekleştiriliyor. Bugün de burada eğitim gören kursiyerlerimiz tarafından Sunay Mahallesi’ndeki çocuklarımızın eğlenebileceği bir ortam oluşturuldu. Çocuklarımızın mutluluklarına vesile oldukları için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.