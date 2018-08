Çocuklar kırmızı düdükle Vali Yıldırım’ın aracını durdurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında çocuklar, Muş Emniyet Müdürlüğü kontrolündeki uygulama noktalarında araçlara düdük çalarak, kampanya hakkında broşür dağıtıp, sürücü ve yolculara kemer takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kontrol noktasında Vali Aziz Yıldırım’ın makam aracını durduran çocuklar, Vali Yıldırım’ın aracında kemer kontrolü yaptı. Çocuklar için araçtan inen Vali Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aziz Yıldırım, trafiğin bazen büyük problem haline gelebildiğini ifade ederek, üzücü sonuçların meydana geldiğini söyledi. Üzücü hadiselerin meydana gelmemesini temenni ettiklerini kaydeden Vali Yıldırım, “Çocuklarımızın arabaların içerisinde her şeyden önce onları korumalıyız. Çocuklarımıza hangi doğrular gösterilirse o doğrular üzerinde hareket etmesini çok iyi biliyorlar ve büyüklerini ikaz edebiliyorlar. Onlar her zaman doğruyu söylüyorlar. Onlar rol yapmasını hiç bilmiyorlar ve her zaman en güzel şekilde doğruları söylüyorlar. O yüzden bizim geleceğimiz olan yavrularımıza olan inancımız, güvenimiz çok büyük. Onun için her arabanın içerisinde artık bir trafik polisimiz var.” dedi.

Vali Yıldırım çocuklarla birlikte sürücülere broşür dağıtarak, kemer uyarısında bulundu.