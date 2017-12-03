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03 Aralık 2017 17:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kasetle gelen dekontla gider”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Bay Kemal’ diye hitap ederek, “Kasetle gelen dekontla gider, böyle bilinsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kasetle gelen dekontla gider”

03 Aralık 2017 17:24


AK Parti Muş İl Başkanlığı kongresinde konuşan Erdoğan, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” sözünü hatırlatarak, “Yine FETÖ’nün, sosyal medya tetikçilerinin servis ettiği yalan yanlış bilgileri servis etti. Biz yalanlarını ortaya çıkardıkça daha büyük yalanlar söylüyor. Gidicidir Bay Kemal. Ticaretten anlayan, eskilerin deyişiyle ‘Ali okulu’nu bitiren herkes kağıdı okuyunca meselenin ne olduğunu anlar. Bu zat okuduğunu da anlamıyor. Yıllarca SSK’nın neden battığı şimdi ortaya çıkıyor. Son kullanma süresini tamamladığı anlaşılıyor. Kasetle gelen dekontla gider, bu böyle bilinsin” dedi.




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