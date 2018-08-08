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08 Ağustos 2018 09:12

Cumhurbaşkanın çağrısı tarihi Kale Parkında hayat buldu

Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Malazgirt bundan sonra bizim ikinci Çanakkale’mizdir” sözleri üzerine harekete geçen İnce ailesi bireyleri 1 yıl önce Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden kiralama yoluyla aldıkları 1071 Kale Parkını gece gündüz çalışarak ilçenin gözde mekânlarından biri yapmayı başardılar.

Cumhurbaşkanın çağrısı tarihi Kale Parkında hayat buldu

08 Ağustos 2018 09:12


Bir yıl önce kimsenin gitmediği ve kilitli olan Tarihi Kale Parkı, Nurettin İnce Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden kiralama yoluyla aldı. Nurettin İnce, çocukları, gelini ve eşi ile birlikte gece gündüz çalışarak Tarihi Kale Parkını adeta yeniden inşa ederek ilçenin yerli ve yabancı turizmine kazandırmayı başardılar. Bir yıl önce birçok kişinin bilmediği tarihi Malazgirt Kale Parkı, bugünlerde dolup taşıyor. İnce ailesi bireylerin gece gündüz çalışarak yeniden düzenledikleri Tarihi Kale Parkı, adeta doğal yaşam merkezi haline gelmiş. Parkta bir taraftan tavşanlar gezerken bir taraftan güvercinler uçuşuyor bir taraftan da havuzun içinde balıklar geziniyor.



“Kendi imkânlarımızla parkı yeniden inşa ettik”


Parkın işletmeciliğini yürüten Suat İnce konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Tarihi Kale Parkını ailece gece gündüz çalışarak gezilip görülecek bir yer yaptıklarını ifade ederek, Biz bu parkı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden teslim aldık. Teslim aldığımız zaman burası bir çöp yığınıydı. Bu parkı tamamen kendi imkânlarımızla yaptık. Geceli gündüzlü ailece çoluk çocuk demeden burada çalışmalarımızı sürdürdük. Burayı tarihine yakışır bir şekilde yapmaya çalıştık” dedi.



"Başkan Erdoğan’ın çağrısı ilçede heyecan yaşatmaya devam ediyor"


Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çağrı sonrası bundan sonra Malazgirt Zaferi etkinliklerin de aynı Çanakkale gibi her yıl kutlanacağını ifade eden İnce, “Bizde bu çağrıdan sonra daha candan, daha içten çalışmayı sürdürdük. Başkanımız buraya çok önem veriyor. Başkanımıza yakışacak bir Malazgirt için Tarihi Kale Parkında içerinde düzenlemeler yaptık. Sultan Alparslan Otağı, çocuk oyun alanları, ailelerin oturabileceği kamelyalar, şark köşeleri, havuzumuz var. İleriki zamanlarda daha çok çalışmalarımız olacak. Biz bu çalışmaları tamamıyla kendi imkânlarımızla yaptık. Haliyle biraz borçlandık. Yetkililerden tek dileğimiz ilçemizin tanıtımı için çok önemli bir konumda olan bu parka sizlerde destek olun” diye konuştu.


Tarihi Kale Parkının yeni dekorunu çok beğenen vatandaşlar, bu parkın bir yıl içinde bu hale gelmesi kendilerini hayli sevindirdiğini söylediler. Vatandaşlardan Atilla Ulaş, “Eskiden buraya gelip doğru düzgün oturacak bir yer bulamıyorduk. İnce ailesi fertleri burayı tam gezilip görülecek bir mekân haline getirmişler. Ben emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık dışarıdan gelen bir misafirimiz rahatlıkla Tarihi Kale Parkımıza getirebiliyoruz” dedi.




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