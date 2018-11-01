DAKA, köy gençlerine umut kapısı olacak

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muhtarlar Derneği işbirliği ile yürütülen “100 Köy 100 Proje Fikri” kapsamında Muş'taki kırsal kesimde yaşayan gençlerin hayalleri gerçeğe dönüştürülecek.

Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muhtarlar Derneği işbirliği ile yürütülen “100 Köy 100 Proje Fikri” projesinin eğitimleri başladı. Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) ev sahipliğinde uzmanlar tarafından verilen eğitimler, iki gün boyunca sürdürülecek. “100 Köy 100 Proje Fikri” kapsamında, eğitimlere katılan kırsal kesimdeki gençler, var olan hayallerini gerçeğe dönüştürülebilecek.

Ayrıca gençler, proje kapsamında hayata geçirecekleri projeleriyle köylerinin sosyal, ekonomik durumuna ve gelişmesine katkıda bulunacaklar.

Bugün başlayan ve yarın sona erecek olan “100 Köy 100 Proje Fikri” projesinin eğitimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansa (DAKA) Muş Ofisi Müdürü Fuat Özkan, “100 köyden, 100 proje fikri kapsamında 100 genci eğitime tabi tuttuk. Burada bir proje eğitimi görecekler. Bundan sonra gençler proje eğitimini tamamladıktan sonra, köyleriyle ilgili proje fikirleriyle proje nasıl projelendirilir onu öğrenecekler. Her köyden bir genç olmak üzere 100 köyden 100 gence inşallah biz proje eğitimi vererek, bu projelerin kriterleri nelerdir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerekiyor, en pratik şekilde proje hayata nasıl geçirilir bunu öğreteceğiz. Projemizin son aşamasında, ilk beşe girecek olan projeleri ödüllendireceğiz. Gençler bu eğitimleri aldıktan sonra bütün köydeki insanları ilgilendiren proje fikirlerini projelendirecek. Dolayısıyla köyün sosyal, ekonomik durumuna ve gelişmesine katkıda bulunacaklar. Köylü gençler hayal ettikleri projelerini, köylerinde gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

Mescitli köyünden düzenlenen “100 Köy 100 Proje Fikri” projesinin eğitimlerine katılım sağlayarak, hayal ettiği projesini hayata geçirmeyi hedefleyen öğrenci Dolunay Karakaya ise, “Benim kendi hayallerim, projelerim var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum. Tabi köyümüzde olan olanaklar, olmayan olanaklar çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kendimde öğrenci olduğum için eğitim amaçlı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Köyler artık bizlerin projesiyle inşallah gelişecek” diye konuştu.