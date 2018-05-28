Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 15:52

DAKA Sekreteri Güray’dan MUŞ TSO’ya ziyaret

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞTSO) Başkanlığına seçilen Erdal Koç’u makamında ziyaret etti.

DAKA Sekreteri Güray’dan MUŞ TSO’ya ziyaret

28 Mayıs 2018 15:52


Yapılan ziyarette; DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’a, DAKA Muş İl Koordinatörü Fuat Özkan eşlik etti. DAKA ve MUŞ TSO’nun paydaş kurumlar olduğuna dikkat çekerek bir konuşma yapan DAKA Genel Sekreteri Güray, her iki kuruluşun da ortak gayesinin insanlara faydalı hizmetler sunmak olduğunu ifade etti. Bugüne kadar birçok projeye imza attıklarını kaydeden Güray, MUŞ TSO ile güzel işler yapacaklarını belirterek, yeni seçilen yönetime görevlerinde başarı diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MUŞ TSO Başkanı Koç ise, Muş esnafının istifade edebileceği projeler üreteceklerini, bu süreçte DAKA ile işbirliği içinde olacaklarını belirtti. Seçilen meclis üyeleri ile birlikte hep bir arayış içerisinde olduklarını, Muş’un ekonomisine katkı sunacak projeler üretmenin gayretinde olduklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
23
°
C
  • Salı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç