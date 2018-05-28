DAKA Sekreteri Güray’dan MUŞ TSO’ya ziyaret

Yapılan ziyarette; DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’a, DAKA Muş İl Koordinatörü Fuat Özkan eşlik etti. DAKA ve MUŞ TSO’nun paydaş kurumlar olduğuna dikkat çekerek bir konuşma yapan DAKA Genel Sekreteri Güray, her iki kuruluşun da ortak gayesinin insanlara faydalı hizmetler sunmak olduğunu ifade etti. Bugüne kadar birçok projeye imza attıklarını kaydeden Güray, MUŞ TSO ile güzel işler yapacaklarını belirterek, yeni seçilen yönetime görevlerinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MUŞ TSO Başkanı Koç ise, Muş esnafının istifade edebileceği projeler üreteceklerini, bu süreçte DAKA ile işbirliği içinde olacaklarını belirtti. Seçilen meclis üyeleri ile birlikte hep bir arayış içerisinde olduklarını, Muş’un ekonomisine katkı sunacak projeler üretmenin gayretinde olduklarını söyledi.