DAKA'dan ‘100 Köy 100 Proje Fikri' çalışması

“100 Köy 100 Proje Fikri” faaliyeti kapsamında Muş Muhtarlar Derneği ile birlikte 97 köyden 850 lise mezununa proje ve girişimcilik eğitimleri verildi. Projenin uygulama sürecinde başta Muş Valisi Aziz Yıldırım olmak üzere DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ve yönetiminin yanı sıra Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü de tüm köylerde sosyoekonomik analiz anketleri yaparak projeye destek verdi.

Proje kapsamında muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, 1 Mart 2018 tarihi itibariyle başladıkları projenin 1. etabını 20 Nisan 2018 tarihinde bitirdiklerini, 2. etabında muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıp diğer çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi. Toplantıda 3 ve 4. etaplar hakkında bilgiler veren Özkan, projenin 3. etabında her köyden bir kişiye detaylı eğitim verileceğini, 4. etabında ise ön plana çıkan 100 proje fikrinin bağımsız değerlendiriciler tarafından inceleneceğini ve istihdam, sosyal içerme, katma değer yönünden ilk 3'e giren projelere ödül verileceğini belirtti.

“100 Köy 100 Proje Fikri” faaliyeti ile her köyden bir lise mezununun basit düzeyde proje yazabilmesi, hangi proje için nereye başvurması gerektiğini öğrenebilmesi, 100 proje fikrinin ortaya çıkarılması ve fikirlerin projelendirilmesi, köylerin sosyoekonomik durumlarının saptanması, yakın mesafedeki köylerin ortak proje ekipleri kurması ve ortak projeler yapabilmesi ile birlikte kamu kaynaklarının daha etkin ve nitelikli kullanılması amaçlanıyor.