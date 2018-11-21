DAKA'dan "100 Köy 100 Proje Fikri" projesi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Muş Ovası Muhtarlar Derneğince ortaklaşa yürütülen "100 Köy 100 Proje Fikri" projesinin ödül töreni yapıldı.

Muş Öğretmenevinde düzenlenen ödül törenine Muş Valisi İlker Gündüzöz, DAKA Genel Sekreteri Hali İbrahim Güray ve Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ile kursiyerler katıldı. Burada konuşan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un potansiyelinin kullanılması açısından projenin önemli olduğunu belirtti. Her şeyin küçük hayallerle başladığını ifade eden Gündüzöz, “Bu projenin aslında ana gayesi farkındalık. Her şey küçük hayallerle başlar, ardından küçük adımlar büyük adımlara, büyük adımlar da büyük başarılara döner” dedi.

DAKA Genel Sekreteri Hali İbrahim Güray ise, 2009 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri Hakkari, Van, Bitlis ve Muş'un kalkınması ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasına yönelik birçok alanda programlar, projeler ve farklı destek mekanizmalarıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme'nin de bir konuşma yapmasının ardından kursiyerlere sertifikaları verildi, başarılı proje sahiplerine de ödülleri takdim edildi.