DAKA’dan Muş’a 2 önemli proje

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ’Muş Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Yatırım Ortamını Geliştirme Projesi’ ve ’Bulanık Sanayi Sitesi Altyapı Oluşturma Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları Geliştirme Projesi’nin imzaları, Muş Valisi Aziz Yıldırım ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından atıldı. Muş Valiliği toplantı salonunda düzenlenen imza törenine; Muş Valisi Aziz Yıldırım, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Muş Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Fuat Özkan, Muş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Mehmet Aktaş, Bulanık Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Nakış, Bulanık KSS yönetim kurulu başkan yardımcısı Fesih Örün katıldı. Projelerin, 2 milyon 350 bin 423 TL toplam yatırım tutarı, 1 milyon 762 bin 817 TL Ajans desteği ve 24 ay proje süresi olduğu hakkında bilgi veren Muş Valisi Aziz Yıldırım, "Muş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesiyle, Muş OSB Müdürlüğü için idari bina kurularak yerinde hizmet etmesinin sağlanmasının yanı sıra, Muş OSB’nin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; atık su arıtma tesisinin kurulması, idari binanın ve ihata duvarının yapılması, elektrik altyapısının güçlendirilmesi, giriş kapısının yapılarak güvenlik kulübesinin yapılması, güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, mevcut firmalar ve yeni yatırımcılar için Muş Organize Sanayi Bölgesini cazip hale getirmek ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının özendirilmesi amacıyla 200 kW kapasiteli bir güneş santrali kurulması amaçlanıyor. 858 bin 700 TL toplam yatırım tutarı, 644 bin 025 TL ajans desteği ve 24 ay proje süresi olan Bulanık Küçük Sanayi Sitesi (KSS) projesiyle ise 720 metrekare iki katlı idari bina ve sosyal tesis inşa edilmesi, 100 kişilik toplantı ve seminer salonu, 14 adet dinlenme alanı, 1 lokanta,1 kafeterya, 1 berber salonu oluşturulması, sosyal tesiste 4 kamelya,10 oturaklı masa,10 bank, 200 ağaç dikilmesi, idari binanın ısıtma sisteminin kurulması, idari binada 8 ayrı sosyal hizmet sağlanması, ortak kullanım alanlarından 66 işletme ve 43 bin 34 kişinin faydalanması hedefleniyor" dedi.