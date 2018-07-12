Demiryolunda alt geçit çalışmasına başlandı

Tren Garı ile Yeşilce köyü arasında alt geçit olmaması nedeniyle meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından alt geçit çalışması yapılıyor. Kazaların yaşandığı ve birkaç kişinin hayatını kaybettiği bölgede yapımına başlanan yaya alt geçidi vatandaşları sevindirdi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Hasan Öztürk, alt geçit olmamasından dolayı vatandaşların tren raylarını kullandığını ve bunun da birçok kazaya davetiye çıkardığını söyledi. En büyük sıkıntılarının köye giriş ve çıkış yolunun olmaması olduğunu dile getiren Muhtar Öztürk, "Köylüler demir yolunun altında yıllar önce yapılan tek menfezle ulaşımı sağlıyor. Şu anda Demiryolları tarafından alt geçit çalışması başlatıldı. Bugüne kadar insanlarımız rayların üstünden ve vagonların arasından gidip geliyordu. Bu açıdan birçok kaza meydana geldi. Yapılan geçit sadece yayalar için. Köyümüzün ulaşımlarını sadece rayların ve vagonların üstünde geçerek sağlıyoruz. Burada birçok kaza meydana geldi, insanlarımız öldü, hayvanlarımız telef oldu. Yaya geçidi bittikten sonra inşallah başka kazalar yaşanmaz. Bizim için sevindiricidir. Özellikle eğitim öğretim döneminde öğrencilerimiz bu güzergahı kullanarak okulla gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.

Yeşilce köyünde yaşayan Fatma Çözgen de, "Köyümüz demir yolunun karşı tarafında olduğu için kent merkezine gitmek için ray ve vagonların arasından geçmek zorundayız. Özellikle çocuklarımız için büyük tehlike arz etmektedir. Çünkü başka yol olmadığı için buradan gidip geliyorlar. Geçmişte kazalar meydana geldi, insanlarımız vagonlar arasına sıkışarak öldü, yaralandı. Bu açıdan alt geçidin bir an önce bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yaya alt geçidinin 102 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 3 metre yükseklinde inşa edildiği öğrenildi.