Deniz Feneri Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Deniz Feneri Erzurum Derneğinden yapılan açıklamada, derneğin iyilik için yola çıktığı günden itibaren yüz binlerce aileye ve milyonlarca kişiye yardım elini uzattığı, yaptığı yardımlarla hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki yaraların sarılmasına ve eksikliklerin giderilmesine katkı yaptığı ifade edildi. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz öncülüğünde ilçe merkezinde yapılan kapsamlı araştırmalarda maddi durumu iyi olmayan 152 aileye Deniz Feneri Erzurum Derneği olarak her ay yardım yapılacağı kaydedildi.

Malazgirt’te yapılan araştırmada ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen 152 aileye çeşitli yardımlarda bulunulduğunu belirtilen AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, "İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 152 aile için Deniz Feneri yetkilileri ile irtibata geçtik. Bu vatandaşlarımızın durumunu anlattık. Sağ olsun dernek yetkilileri de bu 152 aileye her ay gıda yardımı yapacaklarını belirtiler. Yardımlarının ilk etabı bugün geldi. Bizde ailelerimize dağıtımına başlattık. Deniz Feneri yetkililerine ilçemiz için gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.