Dere yatağındaki mağara yarasaların yuvası oldu

Mescitli köyünün alt kısmından geçen Cehennem Deresi’nin kıyısında bulunan mağara, yarasalara yuva oldu. Gündüz saatlerinde dere kıyısındaki mağara içerisinde ters bir şekilde hareket etmeden dinlenen yarasalar, köy halkı ve mağarayı ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

İzmir’den tatil amaçlı Mescitli köyündeki mağarayı ziyarete gelen Mehmet Çalışal, “Son 13 yıldır İzmir ilinde yaşamımı sürdürüyorum. Her yıl düzenli bir şekilde Muş’un Mescitli köyüne ziyarete geliyorum. Her tatilimde köy içerisinde Cehennem Deresi olarak adlandırılan ve Murat Nehri’ne bağlanan dere kıyısındaki mağarada yaşamlarını sürdüren yarasaları ziyaret etmeden dönüş yapmıyorum” dedi.

Yarasaların çok ilginç hayvanlar olduğunu söyleyen Çalışal, “Çok ilginç hayvanlar. Muş’un hiçbir bölgesinde rastlamadım, bu köy haricinde. Yaşamlarını bir mağaranın içerisinde sürdürüyorlar, tavana veya kayalıklara asılı olarak. İlk olarak bakıldığında ürpertici olarak görünüyor, ama yaklaşıldığında zararsız hayvan olduklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Köyü ziyarete gelen herkesin yarasaların içerisinde bulunduğu mağarayı ziyaret ettiğini belirten Çalışal, “Sadece şahsım olarak değil, köyü ziyarete gelen insanların mutlaka uğrayacağı yerlerden bir nokta. Herkesin ilgi odağı haline geldi. Edindiğimiz bilgilere göre bölgede tek olarak burada bulunuyor” diye konuştu.