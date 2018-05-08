Devlet desteğiyle kurulan tesiste günde 8 ton süt işleniyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 1 milyon lira hibe destekle organize sanayi bölgesinde süt işletme tesisi kuran Erdal Rençber, günde 8 ton süt alarak peynir üretimi yapıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Erdal Rençber, 2015 yılında TKDK’dan 1 milyon TL hibe desteği aldığını ve süt işleme tesisinde açık sistemle teknolojik altyapı sayesinde kaliteli hizmet verdiklerini söyledi.

Eski kaşar başta olmak üzere birçok çeşit peynir üretimi yaparak, bunları İstanbul piyasasında pazarladıklarını ifade eden Rençber, "Devlet destekli olarak ilimiz merkezinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde kurduğum süt işletme tesisinde, günde 8 ton süt alıyorum. Bu tesisimizi TKDK sayesinde yüzde 50 hibe proje ile yaptırdık. 1 milyon lira hibe aldık. Diğer 1 milyon lirayı de kendi imkanlarımızla işletmeyi faaliyete soktuk. Devlet desteği olmasaydı bu tesisi kurmam mümkün değildi. Her gün tankerlerle köy köy dolaşarak süt alıyoruz. Ağırlıklı olarak keçi ve inek sütünden eski kaşar peyniri yapıyoruz. Tesisimiz 12 ay boyunca sürekli olarak çalışıyor. Burada taze kaşar, örgü peyniri, alt mamulleri, tereyağı, lor ürünlerinin imalatını yapıyoruz. Günde yaklaşık 8 ton süt alıyoruz. Ancak Varto ve Erzurum Hınıs’taki bölgelerimizde daha süt alımına başlamadık. Oralarda kısa sürede süt alımına başlayacağız ve günlük 10 ton süt alımı yapacağız. Kalite bakımından birinci natürel üretim ve içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğaldır. Şu anda işletmemizde 7 kişi çalışıyor" dedi.

İşletme Ustası Hüseyin Altıntaş ise, sütün sabah 09.00-11.00 saatleri arasında geldiğini ifade ederek, "Sütü 15 derece sıcaklıkta ısıtıp mayalayıp yaklaşık bir saat bekletiyoruz. Daha sonra baskıya alıyoruz. Bu aşamada günde ortalama 6 ton peynir üretimi yapıyoruz. Mevsim itibariyle bu artacaktır" diye konuştu.