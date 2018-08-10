Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş’a geldi. Muş Havalimanının yapımı devam eden terminal binasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceleyen Ocak, yetkililerden bilgiler aldı.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ocak, 26 Ağustos’un önemli bir tarih olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız buraya gelecekler ve Ahlat’a gidecekler. Onlar gelmeden önce hazırlıkları yerinde görelim, eksiklikleri yerinde tespit edelim, gerekli önlemleri alalım dedik. İnşallah en geç ekim ayında da pırıl pırıl, dört dörtlük anahtar teslimi ile bu eseri teslim alacağız. Cumhurbaşkanımız, 100 günlük projelerini açıklarken, buranın ismini ’Sultan Alparslan Havalimanı’ olarak değiştirdi. İnşallah ona göre tabelalarımızı yerleştireceğiz. Çok da güzel bir isim oldu, büyük bir memnuniyete yol açtı, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

400 bin yolucu taşıyan Muş Havalimanının 2 milyon yolcu kapasiteli olacağını söyleyen DHMİ İnşaat Emlak Daire Başkanı Mehmet Uslu ise, “Muş DHMİ terminal binası, yeni yapılan çalışmalarla 12 bin metrekare üzerinde hizmet verecek. Pistimiz eskiden 3 uçağa hizmet veriyordu, şu anda büyütülerek 5 uçağa hizmet verecek. 60 araçlık oto parkımız vardı. Bunun kapasitesi 300 araca çıkacak. Dolayısıyla daha konforlu, daha güvenli bir seyahat imkanı sağlanmış olacak” diye konuştu.