Diyabet hastalarına Ramazan önerisi

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Mehmet Sercan Ertürk, diyabet hastalarının oruç tutarken dikkat etmesi gereken konulara değindi. Oruç tutmanın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan şifa olması sebebiyle tutulmasının tavsiye edildiğinin altını çizen Ertürk, sağlık durumu elverişli olmayanların bu konuda doktor tavsiyelerine uyarak oruç tutması gerektiğini söyledi. Diyabet hastalarının oruç tutmalarının kan şekeri düşüklüğüne yol açacağını vurgulayan ve sık kan şekeri takibi yapılarak oruç tutabileceğini belirten Ertürk, "Tip 2 diyabet hastası, oruç tutarken, hekiminin önerdiği sayıda gün içinde şeker ölçümünü mutlaka yapmalıdır. Parmaktan şeker ölçülmelerinin yapılmasını ve kan şekeri değeri 60 mg/dl’ın altındaysa ya da 300 mg/dl’ün üzerindeyse bu durum o gün tutulan orucu bırakmayı gerektiriyor" dedi.

Dr. Ertürk, diyabet hastası olup da oruç tutması önerilmeyen hasta grubunu da şu şekilde özetledi:

"Diyabet hastası olup insülin kullanması zorunlu olan tip 1 ve tip 2 diyabetlilerin, böbrek ve kalp hastalığı olan diyabet hastalarının, gebe diyabet hastalarının muhtemel yaşanacak kan şekeri düşüklüğü sonucunda hayatı tehdit eden önemli sağlık sorunları oluşturabileceğinden oruç tutmaları önerilmemektedir."