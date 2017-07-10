Diyabet hastalarına sıcak uyarısı

Diyabet hastalarının yazı sağlıklı geçirmeleri için önerilerde bulunan Uzman Dr. Mehmet Sercan Ertürk, diyabetin, insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki eksiklikler nedeniyle organizmanın karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir metabolizma hastalığı olduğunu söyledi. Ülkemizde 7 milyondan fazla diyabet hastası olduğuna dikkat çeken Ertürk, "Diyabetli hastalar için ilk öneri başlıca sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizden oluşan yaşam tarzı değişikliğidir. Bununla birlikte artan hava sıcaklığı ve nem, insan vücudundan önemli bir miktarda su kaybına neden olur. Sıvı kaybına bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kramplar, kalpte ritim bozuklukları, böbrek yetmezlikleri görülebilir. Diyabetli hastalarda sağlıklı insanlara ek olarak risk faktörleri olduğundan bu durum daha da önem kazanmaktadır. Bu hastalarda sıvı kaybına bağlı sorunlar daha sık görülmekte ve daha ciddi sonuçlara yol açabilmektedir" dedi.

Diyabet hastalarına tavsiyeler

Diyabetli hastaların özellikle dışarıya çıkarken yanlarına yeterli miktarda su veya içecek almasını öneren Ertürk, "Ayrıca fazla miktarda şekerli sıvı içeren meyve suları veya kafein daha fazla sıvı kaybına yol açacağından tüketilmemelidir. Uzun süre güneşte kalma sonucu gelişen güneş çarpması diyabetli hastalarda daha sık görülmektedir. Diyabetli hastaların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmamaları, uzun süre güneş altında kalmamaları önerilir. Yaz aylarında kalorisi yüksek ve lezzetli meyve ve sebzelere ulaşım çok daha kolaydır. Bu meyve ve sebzeler aynı zamanda vitamin ve mineral açısından zengin olduğundan faydalı olmakla birlikte, diyabetli hastaların bunları tüketirken dikkatli olması gerekir. Önemli olan bu meyve ve sebzelerden ölçülü oranda ve belirli aralıklarla yenmesidir. Yine yaz aylarında tatil, arkadaş toplantıları, piknik gibi sosyal aktiviteler daha sık yapılmaktadır. Bu tür aktiviteler sırasında diyabetli hastaların uygulamaları gereken beslenme programının dışına çıkmamaya özen göstermesi gerekmektedir. Bununla birlikte diyabetli hastalar tatil, seyahat gibi nedenlerle uzun süre aç kalmamalı, ana ve ara öğünlerini atlamamalı, dışarıya çıktıklarında mutlaka yanlarında yiyecek bir şeyler bulundurmalıdır. Diyabetli hastalar için düzenli egzersiz önemlidir. Yaz aylarında egzersiz için sabah erken saatler, akşam yemeği sonrası gibi günün daha serin zamanları veya havalandırması olan serin yerler tercih edilmelidir" diye konuştu.

Kumsal ve deniz uyarısı

Sahil kenarında yaşayan diyabetli hastalara kumsal ve deniz uyarısında da bulunan Ertürk, şunları kaydetti:

"Diyabetli hastaların yaz aylarında daha dikkatli davranmaları gereken bir diğer konu ayak bakımıdır. Sıcakta, açık ayakkabı giyme ve ayaklarda terleme nedeniyle ayaklar yara oluşumuna ve enfeksiyon gelişimine daha yatkın olabilir. Ayakların devamlı kuru tutulmaya çalışılması ve günlük ayak kontrolü önemlidir. Yazı deniz kenarında geçiren diyabetli hastaların kumsalda ve denizin taşlık kısımlarında çıplak ayakla dolaşmaması önerilir. İnsülin kullanan hastaların insülinlerini serin ve kuru ortamlarda tutmaları gerekmektedir. İnsülinler ve glukoz ölçüm cihazları, glukoz ölçüm çubukları hiçbir zaman direk güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya araç içerisinde çok sıcak ortamlarda bırakılmamalıdır. Uzun süreli dışarıda taşınması gerektiğinde, insülinlerin soğutucu kasetlerle birlikte veya soğuk muhafaza çantalarında taşınmaları önerilir."