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30 Kasım 2017 18:02

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Muş ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Muş ziyareti

30 Kasım 2017 18:02

Dr. Ali Erbaş, camilerin aslına dönüştürülmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Gönlümüz bu noktada ister ki, eskiden cami olup da şu anda yerinde başka yapılar olan her yer camiye dönüştürülsün" dedi.


’İl Buluşmaları’ programı kapsamında Muş’a gelen Dr. Ali Erbaş, kentteki tarihi camileri ve cami inşaatlarını gezdi. İlk olarak İmam-ı Şafii Camii’nin inşaatını gezen Prof. Dr. Erbaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra 15. yüzyılda yapılan ve cumhuriyet döneminde bir süre cezaevi olarak kullanılan tarihi Ulu Camii’ne geçen Erbaş ve beraberindekiler, burada namaz kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Caminin restore edilmesine katkı sunanlara teşekkür eden Erbaş, "Şu anda camimiz bu hale getirilmiş. Cenab-ı Hak, emeği geçenlerden razı olsun. Gönlümüz bu noktada ister ki, eskiden cami olup da şu anda yerinde başka yapılar olan her yer camiye dönüştürülsün. Bunun için tüm yetkililerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Camilerimizin aslına dönüştürülmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.


Daha sonra Kale Yatılı Kur’an Kursu’na geçen Erbaş ve beraberindekiler, son olarak Tuba Camii yanında yapılan Hafızlık Akademisi’nin açılışını yaptı.




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