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02 Aralık 2017 09:11

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, İmam Hatip Lisesi öğrencilerine tavsiyeler

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, İmam Hatip Lisesi öğrencilerine tavsiyeler

02 Aralık 2017 09:11

Dr. Ali Erbaş, Muş’ta Şehit Davut Karaçam Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.


Öğrencilerle sohbet eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İmam Hatip Liselerinin sadece Türkiye’de değil tüm İslam âleminde örnek bir proje olduğunu ifade etti. İmam Hatip Liselerinin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreci anlatan Başkan Erbaş, öğrencilere İmam Hatip Liselerinin kurulmasından bugünlere gelmesine kadar emeği geçenlere dua edin tavsiyesinde bulundu.


Din hizmetinde, din eğitiminde ömrünü geçirecek insanların fizik, kimya, matematik bilmesinin onlara kazandıracağı artılara işaret eden Başkan Erbaş, “Hem kitabı, Kur’an-ı Kerim’i okuyacağız hem de onu daha iyi anlamak için, ufkumuz açılsın, zihnimiz bilgiyle dolsun diye başka kitapları da okuyacağız. Buradaki okumanın iki anlamı var. Birincisi kitapları okumak, ikincisi de kâinatı okumaktır. Tefekkür de vardır o okumanın içerisinde. Onun için okurken düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz” diye konuştu.


Başkan Erbaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Polat’ı ziyaret etti


Başkan Erbaş, Muş’ta gerçekleştirdiği programlar kapsamında ayrıca Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ı ziyaret etti. Rektör Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a teşekkür etti.




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