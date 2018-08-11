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11 Ağustos 2018 16:25

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumundan Malazgirt kayyumuna ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Muş Valisi Aziz Yıldırım ile birlikte geldikleri ilçede Malazgirt Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’yı ziyaret ettiler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumundan Malazgirt kayyumuna ziyaret

11 Ağustos 2018 16:25


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, beraberinde Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Muş Valisi Aziz Yıldırım ile birlikte bir dizi inceleme ve ziyaret için Malazgirt ilçesine geldiler. Ziyaretlerini tamamlayan Başkan Vekili Atilla ve beraberindekiler, Malazgirt Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’yı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Malazgirt Belediyesinin yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında Başkan Vekili Kırlı’dan bilgi aldılar. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Malazgirt Belediyesi’nin hizmet belediyeciliğine geçmesi noktasında gayret sarf edeceklerini söylerdi.


Kendisini ziyarete gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve beraberindekilere teşekkür eden Kaymakam Soner Kırlı, “Tarihi ilçemize hizmet etme noktasında askerimiz, jandarmamız, emniyetimiz ile birlikte bu kutsal görevi yürütmeye gayret ediyoruz. Malazgirt ilçesine hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Daha öncede söylediğimiz gibi Malazgirtlilere mahalli ve müşterek hizmetleri etkili bir şekilde sağlamaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu güne kadar Malazgirt belediyesinin artık terör belediyeciliğinden hizmet belediyeciliğine geçmesi noktasında elimizden gelen gayreti sarf ettik. Malazgirt halkının özlemini çektiği hizmetleri şimdilerde ilçemizde fazlasıyla görmek mümkün. Gece gündüz demeden ilçemiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bundan sonrada göstermeye çalışacağız" dedi.


Yapılan ziyaretin ardından heyet ilçeden ayrıldı.




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