Dr. Hacıosman'a yapılan saldırı kınandı

MUŞ (İHA) – İstanbul'da hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesi, Muş'taki sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

İstanbul'da çalıştığı hastanede hastası tarafından öldürülen Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Muş Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanları bir araya geldi. Hastane binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, hastası tarafından öldürülen Dr. Fikret Hacıosman'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Toplanan kalabalık grup adına açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarından Dr. Fatma Kiras, “Bizler sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddetin olduğu her yerde dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Her gün artarak devam eden şiddet olaylarının bir yenisi dün İstanbul ilinde yaşanmıştır. Değerli meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman, hastane bahçesinde hastası tarafından silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve halkıma sabırlar diliyoruz” dedi.

Kiras'ın açıklamasının ardından toplanan kalabalık, sessiz bir şekilde dağıldı.