Eğitim Bir-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir-Sen Başkanı Mahir Barışan, bu sene 3 bin 400 üye ile yetkiyi perçinlemenin zaferini yaşadıklarını belirterek, "Sendikamızın şubesi Muş’ta kurulduğundan beri ilk defa Varto’da yetkili olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Burada Varto başkanımı, diğer başkanlarımla beraber tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Emeğin hakkının verilmesi ve emekçinin değerinin anlaşılması için çaba gösterdiklerini söyleyen Barışan, "Eğitim Bir-Sen, çeyrek asırlık mücadelesinde sendikal anlayışa yeni bir bakış, canlı bir soluk kazandırmıştır. Bunu, ülke zorlu süreçlerden geçtiğinde üzerine düşeni yaparak gerçekleştirmiştir. Ülkede ham demokrasinin devamı noktasında fütursuzca faaliyet gösterenlere karşı tam demokrasinin yerleşmesi noktasında, emeğin hakkının verilmesi ve emekçinin değerinin anlaşılması için çaba gösteriyoruz. Çıktığımız bu mücadelede hakkın yerleşmesi, hukukun işlemesi için çağları kuşatan anlayışla yola çıkan bu teşkilat, dün olduğu gibi bugün de, yarın da üzerine düşeni yapacaktır. Bu mücadeleyi sadece ülke sathında değil, ümmet ve gönül coğrafyamızda da gerçekleştiriyoruz. Bugün dünyada sorunlar birikip bir yumak haline gelmiş ve bir diriliş noktası aranıyor. Ülkemiz bu anlamda sevgi ve sempati beslenen bir yurda dönüşmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin büyümesini istemeyenlere ders verelim"

Barışan’ın konuşmasının ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ise "Sizlerle birlikte yol yürümekten, görev yapmaktan gerçekten keyif aldım, gurur duydum. Bugün önümüzde bir seçim var. 24 Haziran’da seçimlere 3 gün kala sizlerle bu divan toplantısında bir araya geldik. Sizlerden bir tek şey istirham ediyorum. 24 Haziran’da ne olursunuz herkes elini taşın altına koysun. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde hep birlikte sandığa gidelim. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ve yükselme trendinde olduğu bir dönemde Türkiye’ye çelmek takmak isteyenler, Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler, Türkiye’nin ekonomisinin büyümesini istemeyenlere karşı büyük bir ders verelim. Onların ihanetlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Çünkü bugün birlik günüdür, kardeşlik günüdür, bugün beraberlik günüdür. 24 Haziran seçimleri çok çok önemlidir. Eğitim camiasından bir eğitimci olarak, bu davaya gönül vermiş birisi olarak öğrenciliğimden, öğretmenliğimden ve idareciliğim sırasında da bu sendikanın da bir üyesi olarak şeref duyduğum, gurur duyduğum Eğitim Bir-Sen ailesinden, Eğitim Bir-Sen üyelerinden, Eğitim Bir-Sen üyelerinin ulaşabileceği herkesten 24 Haziran’da dik duruş göstererek, Cumhurbaşkanımızı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçmek için güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü iktidar diyoruz. Bu güçlüyü bulmak içinde hepinizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da AK Parti üzerinde olumsuz bir algı oluşturulmak istendiğine vurgu yaparak, "Algı operasyonlarıyla ’Bir uyarı vereceğiz, bir şefkat tokadı vuracağız’ diye ’Cumhurbaşkanına oy vereceğiz de milletvekiline oy vermeyeceğiz’ demek suretiyle bir zafiyet oluşturmak istiyorlar. Ben inanıyorum ki sizler bu şehrin bilgelerisiniz. Algıya kapılmanıza değil, algıyı sizlerin yöneteceğine inancımız tamdır. Ayrıca bir kurumsal milliyetçilik yapmanız gerekiyor ki bir eğitimci kardeşiniz ikinci sıradan milletvekili adayıdır. 24 Haziran’ın özelde ilimize bölgemize, genelde ise ülkemize ve gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının sonrasında AK Parti Muş milletvekili adayı Abdulselam Er ve AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in konuşma yapmasıyla toplantı sona erdi.

Toplantıya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti milletvekili adayı Abdulselam Er, Eğitim Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile sendika üyeleri katıldı.