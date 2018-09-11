Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Barışan Malazgirt'te

Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

İlçedeki bir otelde yapılan Eğitim-Bir-Sen aday tanıtım toplantısına Malazgirt Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Erhan Aslan ve Eğitim-Bir-Sen Malazgirt sendikası üye öğretmenleri katıldı. Başkan Barışan burada yaptığı açıklamada, ”Gökleri insanlığın ortak tarlası olarak tanımlayan, her saniyesinde trajedinin sahne aldığı zulmün ve vahşetin sınır tanımadığı bu çağda umudu bir zırh gibi kuşanan büyük dava adamı mütefekkir ve şair sendikamızın kurucusu Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarını rahmet ve minnet ile anıyorum. Bun dan 25 yıl önce karanlığa bir mum yakarak başlanan yolculukta Eğitim-Bir-Sen emek mücadelesinde daha iyi bir dünya mümkündür anlayışıyla meşalenin ışığını gün be gün parlatarak güçlü sendika büyük Türkiye anlayışıyla sendikal mücadelesine devam etmektedir. Bu kutlu davanın neferlerine temsilcilerine yöneticilerine başkanlarına binlerce kez selam olsun. 2014 yılında yönetime geldiğimizde ilçe temsilcilerimizin hepsi seçilmişlerdi. Fedakârlığı görev bilen, bu teşkilata bırakın başkan olmayı üye bile olunmaktan çekinildiği dönemde ilçelerimiz ve yönetimlerinde görev alan Eğitim Bir Seni köy köy gezerek okullarımızda bulunan eğitim çalışanlarımıza tanıtan, eğitim çalışanlarımızı saflarımıza katmak için geceli gündüzlü çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dört yıla yakın bir süreçte Muş merkez ve Malazgirt, Bulanık Korkut, Hasköy ve Varto ilçelerinde bulunan eğitim çalışanlarının tamamına ulaşmaya üyelerin dertlerine ve sorunlarına koşmaya ve sorunlarını çözmeye moral motivasyonlarını yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Barışan, “İlçe yönetimlerimizle uyum içinde çalışarak dayanışma duygusunu güçlendirerek üyelerimize ve teşkilatımıza öz güven aşıladık. 4 ilçemizde yetkiyi devam ettirerek buna Varto İlçemizi de dâhil ettik. 4. yılımızın sonunda bütün ilçelerimizde yetkili olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz 2014'ün Kasım ayında bir odaya sıkışmış vaziyette idik bunun Eğitim-Bir-Sen'in geldiği yeri ve konumu gölgelediğini görerek üyelerimize ve sendikamıza yaraşır kurumsal kimliğimizi güçlendirecek kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ın “Sendika Binalarınız bulunduğunuz ilin en görkemli ve en işlek caddesi üzerinde olmalıdır'' vasiyetine uyarak bu gün ilin en işlek caddesi ve en görkemli yerinde 320 metre karelik yer üzerinde içinde paydaşlarımızın da faydalandığı çok amaçlı salonu bulunan hepimizi gururlandıran bir yere sahibiz bunun için il ve ilçe yönetimlerimiz ve üyelerimiz olarak bu haklı gurur hepimizin, katkı sunan genel merkezimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"15 Temmuz hain darbe girişiminde ilk sokaklara inenlerdeniz”

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında genel başkanın, “bu bir darbe girişimidir bulunduğunuz yerin meydanlarına inin” çağrısına uyarak sokaklara çıktıklarını anımsatan Barışan, “Bunu üzerine sağımıza solumuza bakmadan maliyet hesabı yapmadan alana inen ilk sivil toplum örgütü olmanın gururunu yaşama önceliğine sahip teşkilatın neferleri olarak kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Müteşekkirim. 16 Nisan referandumunda ‘evet' diyerek 24 Haziran'ın yolunu açtık. Toplu sözleşme masasında sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederek ülkenin sağlıklı bir istikamette yoluna devam etmesini sağlayarak yaşanma ihtimali yüksek olumsuzluklara pirim vermedik. Mazlum ve mağdurların sıkıntılarını gidermeye yönelik yapılan yardım kampanyalarına destek vererek ‘'Halep'i açlıktan insanlığı utançtan kurtarmak için ‘' düzenlenen yürüyüşe katıldık. Üniversite temsilciliğimizin hamiliğini yaparak şube olmasına destek verdik. Üyelerimizin yerelde yaşadıkları sıkıntıları çözmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirdik. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunları çözüm önerileriyle beraber Genel Merkeze ilettik. Yöneticilerimizle uyum içinde çalışarak iyi ilişkiler kurarak dikleşmeden dik durarak sendikamızın ve üyelerimizin menfaatini korumaya çalıştık. Burada sayamayacağım birçok etkinlik ve faaliyetimiz oldu” şeklinde konuştu.