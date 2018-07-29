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29 Temmuz 2018 11:03

Eğitim-Bir-Sen’den öğrencilere hediye kitap

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş Şube Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş Temsilciliği tarafından açılan yaz kurslarına katılan öğrencilere kitap hediye etti.

Eğitim-Bir-Sen’den öğrencilere hediye kitap

29 Temmuz 2018 11:03


Kurstaki öğrencilerle bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, nesillerin ihyası için öncülerin kendilerine her zaman rehberlik ettiğini söyledi. Kendilerinin de onların açtığı yolda ilerlemek için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Barışan, "İlim ve irfanı, talim ve terbiyeyi, mevcut ve gelecekte bu ülkeyi siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda sırtlayacak, omuzlayacak nesillere aşılamak amacıyla gönül dünyamızı kuşatan ve gönül dünyamızdaki özlemimizi gidermek için ortaya çıkan bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin aklıselim ve sağduyunun mecrasından sapmaması için diğerkâmlığın ve fedakarlığın en güzel örneğini teşkil eden TÜGVA teşkilatının bu güzel etkinliğine sevap kazanmak, cihetinde katkıda bulunmak için buradayız. Çocuklarımızı sihirli kutunun olumsuz dünyasından, teknolojinin handikaplarından kurtaran ve kurtaracak olan projeleri her daim destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Bunun için de TÜGVA Muş Temsilciliğinin ortaokul çocuklarımıza yönelik yaz kursuna karınca kararınca katkı sunmak ve Eğitim-Bir-Sen’i gelecek nesillere tanıtmak amacıyla ülkemizin değerini, medeniyetimizin ürünlerini haber veren yazarlarımızın eserlerini kendilerine hediye ettik” dedi.


Yaz kursuna katılan öğrencilerin mutluluğunun yüzlerine yansıdığını dile getiren Barışan, “Çocuklarımızı gayet mutlu, öğretmenlerimizi çok fedakar buldum. Milli eğitimimiz de eğlenerek öğrenmeyi merkeze alan, bilgi, kültür ve dayanışma duygusunu aşılayan kursları örnek almalı, madden ve manen desteklemelidir. Bu kapsamda yaz kursu süresince desteğini esirgemeyen, fedakârca çalışan öğretmen arkadaşlara çok teşekkür ediyor, hizmetlerinin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Barışan, yaptığı konuşmanın ardından çocuklara kitap hediye etti.




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